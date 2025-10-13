Fermati con l' auto piena di formaggi cioccolata e bottiglie di vino rubati | denunciati

Perugiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha denunciato quattro stranieri di 27, 25, 24 e 22 anni, tutti con numerosi precedenti, per il reato di ricettazione.Durante un servizio di pattugliamento in via Corcianese, i poliziotti hanno notato un’auto sospetta e deciso di sottoporre il conducente e i passeggeri a un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

