Fermare il maxi-impianto fotovoltaico che minaccia il Monferrato Il grido d’allarme del viticoltore Luca Ferraris

Gamberorosso.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proteste in Piemonte per il progetto agrifotovoltaico di 10mila metri quadrati. Cittadini e produttori denunciano il rischio idrogeologico e le conseguenze per quella che viene definita una "follia paesaggistica". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

fermare il maxi impianto fotovoltaico che minaccia il monferrato il grido d8217allarme del viticoltore luca ferraris

© Gamberorosso.it - “Fermare il maxi-impianto fotovoltaico che minaccia il Monferrato”. Il grido d’allarme del viticoltore Luca Ferraris

In questa notizia si parla di: fermare - impianto

Ambiente, Marcello (FdI): "Fermare a tutti i costi il progetto di impianto eolico nell'Alta Valmarecchia"

fermare maxi impianto fotovoltaico“Quell’impianto fotovoltaico è follia, deturpa il paesaggio del Ruchè in Monferrato: va fermato” - La denuncia del produttore Luca Ferraris sui lavori tra Altavilla Monferrato e Viarigi: “Invito tutti i sindaci del territorio a unirsi”. Secondo repubblica.it

Ministero in silenzio sul maxi impianto agri fotovoltaico: ora il Tar detta i tempi - Accolto il ricorso della Greencells Italia: risposta alla Via attesa da 11 mesi, con sentenza i giudici chiedono in 30 giorni lo schema di provvedimento e in altri 60 il provvedimento conclusivo ... Da umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Fermare Maxi Impianto Fotovoltaico