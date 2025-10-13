Ferito a colpi di pistola a Ercolano | 5 arresti per tentato omicidio a distanza di sei mesi

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque arresti dei carabinieri per quanto accaduto lo scorso 27 aprile a Ercolano, nella provincia di Napoli, dove un giovane venne ferito a colpi di pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ferito - colpi

Ferito alle gambe con diversi colpi di pistola a Palermo, indagini in corso

Carabiniere ferito a colpi di pistola nel blitz per catturare un boss latitante, dopo 32 anni diventa vittima del dovere

Ferito a colpi di lama da tre persone, vaga nel piazzale adiacente il parco. I passanti chiamano i soccorsi

ferito colpi pistola ercolanoFerito a colpi di pistola a Ercolano: 5 arresti per tentato omicidio a distanza di sei mesi - Cinque arresti dei carabinieri per quanto accaduto lo scorso 27 aprile a Ercolano, nella provincia di Napoli, dove un giovane venne ferito a colpi di pistola ... Scrive fanpage.it

Giovane ferito a colpi d’arma da fuoco: 5 arresti nel Napoletano - I carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della tenenza di Ercolano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... Secondo stylo24.it

Cerca Video su questo argomento: Ferito Colpi Pistola Ercolano