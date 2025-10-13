Femminicidio di Lettomanoppello un parente della donna voleva uccidere il killer

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'omicidio di Cleria Mancini, un conoscente della donna, considerato un parente acquisito, voleva uccidere Antonio Mancini, il 69enne che ha assassinato l'ex moglie. Con il passare dei giorni emergono nuovi dettagli sul delitto che giovedì 9 ottobre ha sconvolto Lettomanoppello.Subito dopo i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: femminicidio - lettomanoppello

Femminicidio a Lettomanoppello vicino Pescara, donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato

Lettomanoppello (Pescara), uccisa a colpi di pistola dall’ex marito: ennesimo femminicidio

Femminicidio di Lettomanoppello, l'uomo che ha sparato ha rischiato di colpire anche il nipote di 12 anni

femminicidio lettomanoppello parente donnaFemminicidio nel Pescarese, parente donna voleva uccidere killer - Dopo l'omicidio di Cleria Mancini, la 66enne uccisa giovedì 9 ottobre a Lettomanoppello, nel Pescarese, dall'ex marito Antonio Mancini, 69 anni, un conoscente della famiglia della donna, considerato u ... Si legge su msn.com

femminicidio lettomanoppello parente donnaFemminicidio a Lettomanoppello, donna uccisa dall'ex marito Antonio Mancini: ha sparato anche al nipotino - Femminicidio a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, Antonio Mancini avrebbe sparato anche al nipotino dopo aver ucciso l'ex moglie ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Lettomanoppello Parente Donna