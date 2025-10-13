Femminicidio di Lettomanoppello un parente della donna voleva uccidere il killer
Dopo l'omicidio di Cleria Mancini, un conoscente della donna, considerato un parente acquisito, voleva uccidere Antonio Mancini, il 69enne che ha assassinato l'ex moglie. Con il passare dei giorni emergono nuovi dettagli sul delitto che giovedì 9 ottobre ha sconvolto Lettomanoppello.Subito dopo i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - lettomanoppello
