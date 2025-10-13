Femminicidio di Lettomanoppello Mancini si avvale della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Antonio Mancini, il 69enne arrestato per l’omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e per il tentato omicidio del nipote 12enne, avvenuti nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre, in strada, a Lettomanoppello. Nella mattinata di lunedì 13 ottobre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

