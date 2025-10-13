Femminicidio di Lettomanoppello Mancini si avvale della facoltà di non rispondere
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Antonio Mancini, il 69enne arrestato per l’omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e per il tentato omicidio del nipote 12enne, avvenuti nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre, in strada, a Lettomanoppello. Nella mattinata di lunedì 13 ottobre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - lettomanoppello
Femminicidio a Lettomanoppello vicino Pescara, donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato
Lettomanoppello (Pescara), uccisa a colpi di pistola dall’ex marito: ennesimo femminicidio
Femminicidio di Lettomanoppello, l'uomo che ha sparato ha rischiato di colpire anche il nipote di 12 anni
Femminicidio di Lettomanoppello, veglia di preghiera per la vittima - X Vai su X
Leggi su Tgr Abruzzo Femminicidio di Lettomanoppello, veglia di preghiera per la vittima Domani l'interrogatorio di garanzia di Antonio Mancini che ha ucciso l'ex moglie Cleria Mancini. Lui si difende: "Colpi partiti per sbaglio" - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio nel Pescarese, il killer non risponde al gip - Si avvale della facoltà di non rispondere Antonio Mancini, il 69enne arrestato per l'omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e per il tentato omicidio del nipote 12enne, avvenuti nel pomeri ... Secondo ansa.it
Femminicidio di Lettomanoppello nel Pescarese, i colpi di Antonio Mancini “partiti per sbaglio”: il racconto - Antonio Mancini sarebbe dispiaciuto ma non pentito per il femminicidio dell'ex moglie Cleria Mancini a Lettomanoppello: cosa ha detto all'avvocato ... Si legge su virgilio.it