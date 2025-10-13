Femminicidio di Lettomanoppello il gip convalida l' arresto | Voleva sterminare la famiglia
Gli elementi a disposizione inducono a ritenere "sussistente la volontà dell'indagato di tentare di sterminare la restante famiglia del figlio". Lo scrive il gip di Pescara Francesco Marino nell'ordinanza di convalida dell'arresto di Antonio Mancini, il 69enne accusato dell'omicidio della ex. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
