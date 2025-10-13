Femminicidio di Lettomanoppello il gip convalida l' arresto | Voleva sterminare la famiglia

Gli elementi a disposizione inducono a ritenere "sussistente la volontà dell'indagato di tentare di sterminare la restante famiglia del figlio". Lo scrive il gip di Pescara Francesco Marino nell'ordinanza di convalida dell'arresto di Antonio Mancini, il 69enne accusato dell'omicidio della ex. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

femminicidio lettomanoppello gip convalidaFemminicidio nel Pescarese, il killer non risponde al gip - Si avvale della facoltà di non rispondere Antonio Mancini, il 69enne arrestato per l'omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e per il tentato omicidio del nipote 12enne, avvenuti nel pomeri ... Segnala ansa.it

FEMMINICIDIO LETTOMANOPPELLO: MANCINO NON RISPONDE AL GIP, ACCUSATO ANCHE DI TENTATO OMICIDIO NIPOTE - PESCARA – Si avvale della facoltà di non rispondere Antonio Mancini, il 69enne arrestato per l’omicidio della ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, e per il tentato omicidio del nipote 12enne, avvenuti ... Riporta abruzzoweb.it

