Fedez sta male e salta il duetto con Francesca Michielin lei lo scopre al concerto | Ma che caz**

Fedez ha dato buca a Francesca Michielin. I due artisti avrebbero dovuto esibirsi insieme in un duetto, in occasione del concerto organizzato dalla cantante all'Arena di Verona per i suoi 30 anni. Il piano, però, è saltato per via di un problema di salute del rapper milanese che lo ha comunicato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it