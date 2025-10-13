Fedez risponde al post di Ghali contro i rapper che non parlano di Gaza | Anche tu hai collaborato con i brand che sostengono Israele

Durante un episodio del podcast Pulp, e attraverso i suoi canali social, Fedez ha replicato a Ghali e alla sua lunga serie di considerazioni in merito al silenzio del rap italiano sulla guerra a Gaza. Pochi giorni fa, infatti, quest’ultimo aveva pubblicato un messaggio piuttosto diretto, rivolto ai colleghi che non si sono mai esposti sul conflitto in Medio Oriente, preferendo non prendere posizione. Ghali aveva accusato gli altri musicisti di non voler perdere consensi o sponsor, e di essere indirettamente complici di Israele: «Se non parlate, siete per il genocidio». Aveva poi concluso il suo post sentenziando «il rap è morto», facendo riferimento al sempre minore impegno sociale da parte degli artisti, appartenenti a un genere musicale che affonda le sue radici proprio nella vita reale, per dare voce a minoranze e persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

