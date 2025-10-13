Fedez risponde al post di Ghali contro i rapper che non parlano di Gaza | Anche tu hai collaborato con i brand che sostengono Israele
Durante un episodio del podcast Pulp, e attraverso i suoi canali social, Fedez ha replicato a Ghali e alla sua lunga serie di considerazioni in merito al silenzio del rap italiano sulla guerra a Gaza. Pochi giorni fa, infatti, quest’ultimo aveva pubblicato un messaggio piuttosto diretto, rivolto ai colleghi che non si sono mai esposti sul conflitto in Medio Oriente, preferendo non prendere posizione. Ghali aveva accusato gli altri musicisti di non voler perdere consensi o sponsor, e di essere indirettamente complici di Israele: «Se non parlate, siete per il genocidio». Aveva poi concluso il suo post sentenziando «il rap è morto», facendo riferimento al sempre minore impegno sociale da parte degli artisti, appartenenti a un genere musicale che affonda le sue radici proprio nella vita reale, per dare voce a minoranze e persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: fedez - risponde
Fedez risponde alle polemiche sul cachet alla festa calabra: «Andate orgogliosi dell’evento. Il resto, mandatelo a fanc…o» – Il video
“I giornalisti mi hanno preso in giro”, Fedez risponde alle polemiche per la ‘festa dello stocco’: “Andate orgogliosi dell’evento, il resto mandatelo a fare in c**o” – VIDEO
Ferragosto di fuoco per Tony Effe: così risponde a Fedez dopo le provocazioni
#fedez risponde a #ghali. Nei giorni scorsi il rapper Ghali aveva accusato i suoi colleghi di non aver parlato abbastanza del conflitto in Medio Oriente. Nella nuova puntata del suo podcast #pulp, Fedez gli ha così risposto: “Conosco Ghali da tanti anni. L'ho co - facebook.com Vai su Facebook
Fedez risponde al post di Ghali sui rapper che non parlano di Palestina: «Fai retorica. Dov’eri 11 anni fa?» - Fedez ha postato un video in cui risponde alle parole di Ghali sui rapper che non hanno parlato del genocidio: «Hai preso soldi da brand che sostengono Israele. Lo riporta rollingstone.it
“Quando vedo queste cose, mi cadono le p***e”: la stoccata di Fedez contro Ghali, il video - Fedez risponde a Ghali nel podcast Pulp, criticando il suo post sul silenzio dei rapper italiani riguardo alla guerra a Gaza. Riporta newsmondo.it