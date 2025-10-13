Il fuoriclasse sloveno ha subito una sconfitta nella gara benefica “Pogi Challenge”, disputata a Komenda, sua città natale. Lo ha battuto un avvocato di 40 anni, che, nel tempo libero, ha numeri impressionanti in salita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Feather, l'amatore che ha battuto Pogacar in salita: "Però potevo chiedergli una foto..."