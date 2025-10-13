FdS Trento | tutti i campioni della neve
Le Nazionali Fisi al gran completo salutano il pubblico del Festival in occasione dell’evento di consegna della flotta Audi che lancia la nuova stagione invernale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: trento - tutti
Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’1 al 3 agosto: tutti gli eventi
Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’1 al 3 agosto: tutti gli eventi
Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’8 al 10 agosto: tutti gli eventi
Al via a Trento la terza giornata del Festival dello Sport: tra i protagonisti di oggi tutti i campioni dello sci, Mattia Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Roberto Saviano - facebook.com Vai su Facebook
A Trento tutti i campioni dello sci - Al Festival dello Sport si sono ritrovati, in vista dell'inizio della stagione olimpica, gli atleti azzurri della neve ... Segnala rainews.it