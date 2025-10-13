FdS Torresan | Adrenalina pura momento di massima enfasi di ogni sportivo
Ellesse, brand storico di footwear, ritrova il proprio dna sportivo e approda al Festival dello Sport come official sneaker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: torresan - adrenalina
? La domenica pomeriggio si accende con il rumore dei motori. Domenica 12 ottobre, dalle 15:30 alle 18:30, torna il noleggio kart: l’occasione per chi vuole vivere l’adrenalina della pista, dai neofiti agli appassionati. Nessuna esperienza richiesta, solo la v - facebook.com Vai su Facebook
Adrenalina Pura: a ottobre torna il FdS - L’ottava edizione de Il Festival dello Sport di Trento si terrà dal 9 al 12 ottobre sul tema “Adrenalina pura”: l'atletica avrà ancora una volta un ruolo centrale con i grandi protagonisti - Segnala fidal.it