FDS Nell’officina dei motori la sfida con gli utensili Beta

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ordinare la cassetta degli attrezzi nel minor tempo possibile per vincere un premio. Al Festival dello Sport di Trento uno stand per gareggiare tra amici o con se stessi. Ospite anche l’ex motociclista Marco Melandri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

