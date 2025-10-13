FDS Nell’officina dei motori la sfida con gli utensili Beta
Ordinare la cassetta degli attrezzi nel minor tempo possibile per vincere un premio. Al Festival dello Sport di Trento uno stand per gareggiare tra amici o con se stessi. Ospite anche l’ex motociclista Marco Melandri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nell - officina
3 operai feriti di cui 2 gravemente nell'esplosione avvenuta stamane in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco, nel napoletano
3 operai gravemente feriti nell'esplosione di un'officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco
Vicenza, nell'officina del papà dell'Alpenscooter
Meravigliosa MG HS nell’Officina più famosa d’Italia! Un Kit Ambient pazzesco con giochi e combinazioni di luci mai visto prima! Scegli CarTablet per le Tue installazioni e vola verso il futuro dell’automobilismo! - facebook.com Vai su Facebook