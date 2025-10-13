Al Festival dello Sport di Trento l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio ha partecipato in qualità di Scientific Partner all’ottava edizione della manifestazione. Gli specialisti del Gruppo San Donato, sono stati protagonisti insieme con i campioni dello sport, dei talk aperti al pubblico, condividendo consigli e terapie. Inoltre per tutti è stato possibile effettuare uno screening podologico gratuito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - FdS, la divulgazione medico-scientifica a beneficio degli amanti dello sport