FdS Gandolfi | A Los Angeles per portare ancora fortuna al volley
Il vicepresidente di Erreà Sport Roberto Gandolfi ha espresso la soddisfazione per i risultati raggiunti al mondiale dalla Nazionale Italiana. Nello store allestito al Festival dello Sport di Trento, foto con Alessandro Michieletto e la sua ultima medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: gandolfi - angeles
Il 30 settembre 1917 nasceva a New York il batterista e band leader "Buddy" Rich. E' morto a Los Angeles il 2 aprile 1987. ..... Dischi da leggere: bit.ly/dischidaleggere - facebook.com Vai su Facebook