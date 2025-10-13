FdS Gandolfi | A Los Angeles per portare ancora fortuna al volley

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente di Erreà Sport Roberto Gandolfi ha espresso la soddisfazione per i risultati raggiunti al mondiale dalla Nazionale Italiana. Nello store allestito al Festival dello Sport di Trento, foto con Alessandro Michieletto e la sua ultima medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

