FC 26 SBC Nuove Valutazioni | Jean-Philippe Mateta 85 OVR – La Torre con 5 Stelle Mosse Abilità!
Dalle Nuove Valutazioni arriva una SBC estremamente interessante per l’attacco: Jean-Philippe Mateta 85 OVR! L’attaccante francese offre una combinazione unica di potenza fisica e abilità di dribbling, grazie al suo incredibile FIS 90 unito a ben 5 Stelle Mosse Abilità. Se cerchi un centravanti che sappia tenere palla, vincere i duelli aerei e chiudere in porta, questa è la carta che fa per te! Hai solo 7 giorni per sbloccarlo. Il Premio: Jean-Philippe Mateta Nuove Valutazioni (85 OVR). Mateta è un attaccante centrale (ST) puro, con statistiche ottimizzate per il gioco fisico e la finalizzazione: Abilità Piede Debole: 5 Stelle Mosse Abilità (il suo punto di forza!) e 3 Stelle Piede Debole. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Tribunale di Milano, nuove valutazioni sull’AIA per lo stabilimento di Taranto, la soddisfazione del Codacons
Scuole paritarie: una NOTA del MiM chiarisce le nuove regole su classi, valutazioni online ed esami
FC 26 SBC Nuove Valutazioni: Arda Güler 86 OVR – Il Trequartista Turco con PlayStyle++!
?EA FC26, Soulé nella promo: Nuove valutazioni. Come ottenere la carta #ASRoma #EAFC26 - X Vai su X
L’utilizzo intelligente dei droni apre nuove frontiere in agricoltura e in particolare in olivicoltura, regalando quell’innovazione tecnologica che rappresenta il valore aggiunto per migliorare la produttività e garantire reddito e crescita al comparto - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Nuove Valutazioni: Arda Güler 86 OVR – Il Trequartista Turco con PlayStyle++! - È stata rilasciata una SBC molto intrigante e popolare: Arda Güler Nuove Valutazioni 86 OVR! Lo riporta imiglioridififa.com
FC 26 SBC Base Hero Matchday Pick: Scegli il Tuo Eroe Base (Scott, Solskjaer o Beasley!) - È stata rilasciata una delle SBC più attese e discusse: la "Base Hero Matchday Pick"! Riporta imiglioridififa.com