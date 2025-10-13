FC 26 SBC Nuove Valutazioni | Jean-Philippe Mateta 85 OVR – La Torre con 5 Stelle Mosse Abilità!

Dalle Nuove Valutazioni arriva una SBC estremamente interessante per l’attacco: Jean-Philippe Mateta 85 OVR! L’attaccante francese offre una combinazione unica di potenza fisica e abilità di dribbling, grazie al suo incredibile FIS 90 unito a ben 5 Stelle Mosse Abilità. Se cerchi un centravanti che sappia tenere palla, vincere i duelli aerei e chiudere in porta, questa è la carta che fa per te! Hai solo 7 giorni per sbloccarlo. Il Premio: Jean-Philippe Mateta Nuove Valutazioni (85 OVR). Mateta è un attaccante centrale (ST) puro, con statistiche ottimizzate per il gioco fisico e la finalizzazione: Abilità Piede Debole: 5 Stelle Mosse Abilità (il suo punto di forza!) e 3 Stelle Piede Debole. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

