È tornato l’evento ad alta tensione! Il “Guanto di sfida definitivo 2” è l’Obiettivo Live per eccellenza, che premia la costanza e le serie di vittorie con pacchetti di alto livello e, cosa più importante, quattro Evoluzioni esclusive! Hai poco più di 4 giorni per affrontare questa sfida, che richiede di accumulare vittorie e partecipazione nell’evento Live. L’Amichevole: Guanto di Sfida Definitivo 2. Per completare tutti gli obiettivi, devi giocare esclusivamente nella nuova Amichevole Live “Guanto di sfida definitivo 2”. Regole dell’Evento: Il “Gauntlet” (Guanto di Sfida) in genere richiede di vincere un certo numero di partite consecutive prima di essere “eliminato”, con la possibilità di ripartire. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuovo Obiettivo Live: “Guanto di Sfida Definitivo 2” – La Sfida Veloce per EVO e Mega Premi!