FC 26 Nuovo Obiettivo Live | Guanto di Sfida Definitivo 2 – La Sfida Veloce per EVO e Mega Premi!
È tornato l’evento ad alta tensione! Il “Guanto di sfida definitivo 2” è l’Obiettivo Live per eccellenza, che premia la costanza e le serie di vittorie con pacchetti di alto livello e, cosa più importante, quattro Evoluzioni esclusive! Hai poco più di 4 giorni per affrontare questa sfida, che richiede di accumulare vittorie e partecipazione nell’evento Live. L’Amichevole: Guanto di Sfida Definitivo 2. Per completare tutti gli obiettivi, devi giocare esclusivamente nella nuova Amichevole Live “Guanto di sfida definitivo 2”. Regole dell’Evento: Il “Gauntlet” (Guanto di Sfida) in genere richiede di vincere un certo numero di partite consecutive prima di essere “eliminato”, con la possibilità di ripartire. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: nuovo - obiettivo
Nuovo obiettivo LIVE su FC 25: Coppa giornaliera FUTTIES
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
Nuovo stadio a San Siro, per Sala è una priorità: “A settembre riparte il percorso, l’obiettivo è rispettare i tempi”
Chi è #Siltanen, nuovo obiettivo della #Juve Storia e caratteristiche del 2007 - X Vai su X
Chi è il nuovo baby obiettivo della Juventus Ha già stregato mezza Europa - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni: Matías Soulé 83 OVR – Il Trequartista Argentino GRATIS! - È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare il promettente trequartista argentino Matías Soulé Nuove Valutazioni 83 OVR! Scrive imiglioridififa.com
FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni: Leandro Paredes 83 OVR – Il Regista di Centrocampo! - È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare il centrocampista argentino Leandro Paredes Nuove Valutazioni 83 OVR. Segnala imiglioridififa.com