Fate qualcosa… Ballando con le stelle il commento di Marcella Bella su Barbara D’Urso
La nuova edizione di Ballando con le Stelle non è partita con il piede giusto. Dopo il grande entusiasmo della vigilia e una campagna promozionale imponente da parte di Rai 1, gli ascolti non hanno rispettato le aspettative. Il programma condotto da Milly Carlucci, arrivato alla sua ventesima edizione, sta vivendo un momento difficile: lo share è in calo rispetto agli anni precedenti e il confronto con i concorrenti diretti del sabato sera è sempre più duro. Un segnale che ha acceso molte discussioni sulla direzione del format e sulla capacità del cast di catturare il pubblico. >> “Benvenuto a questo mondo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: fate - ballando
Zio Vincenzo vi augura una buona giornata cantando e ballando Vi aspettiamo quest'estate sull'isola ma non fate come Roccaraso... venite scaglionati Vai su Facebook
Pasquale La Rocca: «Barbara d'Urso? Una perfezionista. Non toglietele il cibo, mi fa la ramanzina se scopre che mangio biscotti. Non temo i pregiudizi» - Tutto è pronto per l'edizione che celebra i 20 anni del programma e tra i tanti personaggi protagonisti della stagione c'è ... Si legge su leggo.it
Ballando con le stelle, eliminati e classifica: prime gerarchie, delusioni e una sorpresa sul podio - Milly Carlucci ha messo insieme un cast stellare, che non ha deluso nella serata d'esordio, andata in scena il 27 settembre. leggo.it scrive