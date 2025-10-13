Fate qualcosa… Ballando con le stelle il commento di Marcella Bella su Barbara D’Urso

La nuova edizione di Ballando con le Stelle non è partita con il piede giusto. Dopo il grande entusiasmo della vigilia e una campagna promozionale imponente da parte di Rai 1, gli ascolti non hanno rispettato le aspettative. Il programma condotto da Milly Carlucci, arrivato alla sua ventesima edizione, sta vivendo un momento difficile: lo share è in calo rispetto agli anni precedenti e il confronto con i concorrenti diretti del sabato sera è sempre più duro. Un segnale che ha acceso molte discussioni sulla direzione del format e sulla capacità del cast di catturare il pubblico. >> “Benvenuto a questo mondo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it