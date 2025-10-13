Fast fashion è un affare di Stato | mercoledì incontro al Mimit
Ma c'è anche il tema caporalato, Urso: "I nostri brand sono sotto attacco" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: fast - fashion
Fast fashion: come il modello di business sta cambiando il panorama della moda
Multa a Shein, l'Antitrust obbliga il colosso del fast fashion pagare 1 milione di euro per pubblicità green ingannevole
L’Africa discarica del fast fashion Ue
Dalla #Cina l'invasione dell'ultra fast #fashion: prezzi stracciati e siti accattivanti, con importazioni in Italia cresciute del 18% in 6 mesi. Il ministero delle Imprese e Made in Italy annuncia provvedimenti per tutelare la #moda italiana. Donatella Gori #GR1
