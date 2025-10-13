Fasce preside del Nautico | Ad occupare sono sempre i figli della Genova bene fate volontariato

La lettera del dirigente del San Giorgio- Colombo: “Nelle chat gli studenti ne parlano e io ho già girato delle foto alla Digos”. Per alcuni genitori si tratta di vera minaccia nei confronti dei ragazzi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

