Farmacie a rischio chiusura | lo spettro dello sciopero nazionale
ABBONATI A DAYITALIANEWS Trattative bloccate e tensione alle stelle. Il settore sanitario è nel pieno della stagione dei rinnovi contrattuali, ma la situazione tra Federfarma e i sindacati dei lavoratori delle farmacie private si è improvvisamente bloccata. Dopo il via libera, lo scorso giugno, al contratto del comparto sanità, erano partite le trattative per il rinnovo dei contratti di medici ospedalieri, farmacisti e collaboratori. Tuttavia, il tavolo che riguarda circa 60mila lavoratori delle farmacie private è saltato dopo la decisione di Federfarma di sospendere il confronto, aprendo la strada all’ipotesi di uno sciopero nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Le farmacie in rosso. Buco di 183mila euro. C’è il rischio tagli ai servizi scolastici
