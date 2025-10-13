Farmacia ospedaliera Asl | Nessuna interruzione riorganizzazione attività di magazzino e distribuzione

«In merito agli articoli e alle segnalazioni pubblicate nei giorni scorsi, l’Azienda Usl di Piacenza precisa che non c'è stata nessuna interruzione della distribuzione di farmaci e dispositivi e, di conseguenza, nessun impatto sulle forniture ai reparti e sulle relative attività cliniche». L’Asl. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: farmacia - ospedaliera

«La farmacia ospedaliera è al collasso ma l’Ausl non ci ascolta»

Farmacia Ospedale Tolentino - facebook.com Vai su Facebook

“Farmacia ospedaliera, nessuna interruzione della distribuzione. Attività sarà riorganizzata” - "Nessuna interruzione della distribuzione di farmaci e dispositivi e, di conseguenza, nessun impatto sulle forniture ai reparti e sulle relative attività ... Riporta piacenzasera.it

Farmacia ospedaliera, l’allarme di Cgil e Uil “Personale allo stremo, servizi a rischio” - A tre mesi dalla lettera inviata alla Direzione Aziendale dell’AUSL di Piacenza - Secondo piacenzasera.it