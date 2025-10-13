Farmaci | studio ‘per accesso veloce migliorare scambio dati Aifa-Regioni’

Uno scambio di informazioni più efficiente tra Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Regioni consentirebbe di ottimizzare l'accesso ai farmaci, migliorando e rendendo così più equa l'assistenza ai cittadini. È quanto emerge dallo studio condotto da Claudio Jommi e Riccardo Novaro, del Dipartimento di Scienze del farmaco dell'Università del Piemonte orientale, che ha coinvolto le

