Farmaci comuni alterano l’intestino anche anni dopo l’uso | un nuovo studio rivela quali sono

Alcuni farmaci ampiamente utilizzati alterano la comunità microbica che vive nell’intestino, causando cambiamenti che persistono anche anni dopo averli assunti: tra questi, non ci sono solo gli antibiotici, ma anche i medicinali per la pressione alta, contro il reflusso gastro-esofageo e per trattare l’ansia e i disturbi del sonno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

