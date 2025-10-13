Fantacampionato Napoli | i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Hojlund a Politano: i 5 giocatori che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fantacampionato napoli i giocatori con la fantamedia pi249 alta fino alla 6170 giornata

© Gazzetta.it - Fantacampionato, Napoli: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata

In questa notizia si parla di: fantacampionato - napoli

fantacampionato napoli giocatori fantamediaFantacampionato, Napoli: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata - Da Hojlund a Politano: i 5 giocatori che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione ... Da msn.com

fantacampionato napoli giocatori fantamediaDa Ekhator a Vasquez: i 5 giocatori che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione - Da Ekhator a Vasquez: i 5 giocatori che tra bonus e malus hanno collezionato il miglior punteggio in questa primissima parte di stagione ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fantacampionato Napoli Giocatori Fantamedia