Faneto l' ex fidanzata denuncia il rapper per violenze | I messaggi shock | Ricordati che morirai ma prima andrai con tutti i miei amici

La giovane ha pubblicato sui social le foto dei lividi. Il cantante 21enne, il cui vero nome è Valentin Antonio Segura, è stato aggredito da un gruppo di altri rapper a Milano.

faneto ex fidanzata denuncia“Ti sgozzerò”. La ex del rapper italo dominicano Faneto, picchiata e minacciata di morte, lo denuncia alla polizia per violenze e stalking - In un crescendo di insulti e minacce il rapper 21enne l’ha schiaffeggiata in faccia provocandole degli ematomi che la ragazza ha mostrato sul suo profilo social. Scrive ilgiorno.it

faneto ex fidanzata denunciaFaneto nella bufera, accuse di violenza dall’ex fidanzata: “Nessuna donna può passare ciò che ho passato io” - Il trapper è finito al centro di una bufera a seguito delle parole di Alessandra che, attraverso i social, ha raccontato gli abusi fisici e verbali subiti. Lo riporta libero.it

