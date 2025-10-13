Faneto il trapper accusato di violenze La ex fidanzata mostra i lividi e i messaggi | Morirai ma prima verrai sc**ata dai miei amici

Gravi accuse di violenza e stalking sono state mosse contro il trapper Faneto, nome d?arte di Valentin Antonio Segura, 21 anni. La sua ex compagna ha denunciato pubblicamente, tramite. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Faneto, il trapper accusato di violenze. La ex fidanzata mostra i lividi e i messaggi: «Morirai, ma prima verrai sc**ata dai miei amici»

I rapper criticano Faneto, accusato di violenze dall’ex fidanzata, e spunta un video in cui viene aggredito - Alcuni cantanti hanno criticato Faneto, accusato dall'ex fidanzata di violenze, minacce e stalking: il rapper ha anche subito un'aggressione in strada ... Scrive fanpage.it