Fandy la donna che ha partorito in diretta Twitch non fa la storia ma racconta la nostra

Chi avrebbe mai detto che di parto si sarebbe parlato più sulle piattaforme di gaming che in secoli di letteratura. Eppure, mentre sulla carta se ne è sempre scritto relativamente poco (e ci sarebbe da discuterne), su Twitch la streamer Fandy ha trasmesso in diretta le sue otto lunghissime ore di. 🔗 Leggi su Today.it

La streamer Fandy ha trasmesso in diretta il proprio parto su Twitch, mostrando l’intero processo a migliaia di spettatori e aprendo un dibattito su privacy e contenuti digitali - facebook.com Vai su Facebook

Una donna americana ha partorito in diretta video su Twitch: così l’engagement si paga con la privacy - Il parto in diretta di Fandy, streamer sulla piattaforma di Amazon, solleva diversi interrogativi: l’addio definitivo alla privacy e la monetizzazione di qualunque momento, anche dei più intimi. Da msn.com

La streamer Fandy ha partorito in diretta su Twitch, con gli auguri del CEO - La streamer nota come Fandy, che si è creata un seguito piuttosto significativo giocando a titoli come Overwatch, League of Legends e soprattutto World of Warcraft, ha trasmesso in diretta su Twitch l ... Scrive hdblog.it