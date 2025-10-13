Famiglie in videochiamata con gli ostaggi emozione e lacrime di gioia Tornate a casa la guerra non c’è più

Roma, 13 ottobre 2025 – Lacrime, commozione e gioia: emozioni indescrivibili arrivate all’improvviso con la videochiamata che molte famiglie non speravano più di ricevere. Già dalle prime ore di questa mattina, sono arrivate le prime chiamate in videocall ai familiri da parte degli ostaggi on ancora liberati. Il Forum degli ostaggi e delle famiglie ha condiviso video e foto dei parenti di Matan Zangauker, Nimrod Cohen e Ariel e David Cunio – ostaggi che, secondo le autorità israeliane, non sono ancora stati rilasciati – mentre effettuavano le chiamate. I famigliari hanno espresso la gioia immensa quando hanno rivisto dopo due anni i propri figli e nipoti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

