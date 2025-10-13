Falso cieco scoperto dopo 50 anni | truffa da un milione di euro ai danni dello Stato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’indagine che svela mezzo secolo di raggiri. Per oltre cinquant’anni ha percepito indebitamente rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta, incassando complessivamente oltre un milione di euro. Protagonista della vicenda un uomo di 70 anni, ora rinviato a giudizio per truffa ai danni dello Stato, dopo un’approfondita indagine condotta dalla Guardia di Finanza nel settore della spesa pubblica. L’uomo risultava beneficiario dei sussidi sin dal 1972, ma le verifiche delle Fiamme Gialle hanno rivelato una realtà ben diversa da quella dichiarata. Pedinamenti e video che lo incastrano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Falso cieco scoperto dopo 50 anni: truffa da un milione di euro ai danni dello Stato

In questa notizia si parla di: falso - cieco

Napoli, falso cieco incassa invalidità per 20 anni

Falso cieco scovato dalla Guardia di Finanza, frode da 150mila euro

Falso cieco lui, sua "accompagnatrice" lei: in 20 anni si appropriano di 150mila euro

Falso cieco a Vicenza da oltre 50 anni: percepiva indebitamente l'indennità dal 1972. Rubato più di un milione di euro - facebook.com Vai su Facebook

Si spaccia per falso cieco per più di mezzo secolo, truffa da 1 milione di euro: denunciato Il settantenne avrebbe percepito indebitamente per più di cinquant’anni indennità e sussidi destinati ai non vedenti - X Vai su X

Falso cieco scoperto dopo 50 anni: truffa da oltre 1 milione di euro - Per più di mezzo secolo ha percepito indennità e sussidi destinati ai non vedenti, accumulando oltre un milione di euro di denaro pubblico. Secondo pupia.tv

Il falso cieco da 50 anni che faceva la spesa da solo e giardinaggio: truffa da 1 milione di euro - Per Inps e Inail era non vedente al 100%, invece era in grado di svolgere attività di ogni genere senza aiuto. Da today.it