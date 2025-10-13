Fallito il colpo in farmacia | forzano l’ingresso ma scappano a mani vuote
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bagnoli e i militari del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dalla centrale operativa – intervengono a via Consalvo 66 per la segnalazione di un furto in atto all’interno di una farmacia. Ignoti avevano divelto la serranda e infranto il vetro della porta di ingresso. I ladri sono fuggiti all’arrivo delle pattuglie senza rubare nulla a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
