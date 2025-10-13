Fall non perdona la rete metaurense

FORSEMPRONESE 0 TERAMO 1 FORSEMPRONESE 1949 (4-3-1-2): Bianchini 6,5; Ronchetti 6,5 (44’ st Kljaic ng), Giunchetti 6, Imbriola, Fabbri (50’ st Procacci ng); Bucchi 6 (25’ st Mancini 6), Masawoud 6 (6’ st Giometti 6), Ghinelli 6,5, Arcangeli 6 (31’ st Borchia 6); Kyeremateng 6, Sanè 6. A disposizione: Ubertini,Brisku,Gesua, Valmori, Antonelli. All.: Marco Giuliodori CITTÀ DI TERAMO (4-3-2-1): Torregiani 6; Bruni 6, Della Quercia 6, Botrini 6, Pietrantonio 6; Angiulli 6, Borgarello Vitali 6 (44’ st Cipoletti ng), Salustri 6,5 (25’ st Costanzi 6); Persano 6 (1’ st Nanapere 6), Maiga 6 (36ì st Alessandretti 6); Fall 6,5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

