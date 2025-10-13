Fabrizio Quarto candidato alla Regione con Decaro
Tarantini Time Quotidiano «La nostra terra è di chi se ne prende cura». È il claim scelto da Fabrizio Quarto per lanciare ufficialmente la sua corsa verso il Consiglio regionale a sostegno del candidato governatore Antonio Decaro nelle elezioni del 23 e 24 novembre prossimi. «Nei mesi scorsi tanti cittadini mi hanno rivolto l’invito a partecipare alla competizione elettorale regionale per rilanciare l’impegno a prenderci cura del luogo in cui viviamo, al fine di migliorarlo per noi e soprattutto per chi verrà dopo. Nello stesso periodo ho avuto il privilegio di prendere parte alla nascita del progetto della lista Decaro Presidente, che ha l’obiettivo di riportare la politica vicino alle persone, farsi carico dei bisogni, dalle piccole cose ai problemi più grandi». 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: fabrizio - quarto
