fabriano ecco una serie di incontri per combattere il disagio giovanile

Fabriano (Ancona), 13 ottobre 2025 - Dopo il successo del Festival della Comunità Educante, che dal 10 al 12 giugno ha attraversato i Comuni dell’Ambito 10 con eventi, laboratori, musica e momenti di confronto, il percorso dell’Ambito Territoriale Sociale 10 prosegue con una nuova fase fondamentale: la nascita del Tavolo di Lavoro Permanente per le politiche giovanili. Un anno e mezzo di ascolto, progettazione partecipata, azioni educative e attività condivise ha acceso una scintilla nei territori di Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. Con il supporto dell’Università della Strada – Gruppo Abele, sono stati riaperti i Cag, sostenuti micro-progetti proposti dagli stessi giovani, organizzati focus group, percorsi formativi, momenti di confronto tra scuola, famiglie, terzo settore e istituzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

