Fabriano ecco una serie di incontri per combattere il disagio giovanile
Fabriano (Ancona), 13 ottobre 2025 - Dopo il successo del Festival della Comunità Educante, che dal 10 al 12 giugno ha attraversato i Comuni dell’Ambito 10 con eventi, laboratori, musica e momenti di confronto, il percorso dell’Ambito Territoriale Sociale 10 prosegue con una nuova fase fondamentale: la nascita del Tavolo di Lavoro Permanente per le politiche giovanili. Un anno e mezzo di ascolto, progettazione partecipata, azioni educative e attività condivise ha acceso una scintilla nei territori di Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico. Con il supporto dell’Università della Strada – Gruppo Abele, sono stati riaperti i Cag, sostenuti micro-progetti proposti dagli stessi giovani, organizzati focus group, percorsi formativi, momenti di confronto tra scuola, famiglie, terzo settore e istituzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fabriano - serie
Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi cade nella finale. All’Estra Forum passa la Virtus Roma. Latina piega Fabriano e si piazza terza
Serie B Nazionale, il coach di Fabriano, domani ospite dei gialloneri. Nunzi: "Questa Virtus è destinata a crescere»
- Quarta giornata di Serie B Old Wild West; i biancoblu sono ospiti della PSA alla ricerca della prima vittoria stagionale! La preview: https://bit.ly/46Ocq6Y #Ristopro #FightForFabriano #FFF #LaNostraPassione Vai su Facebook
Basket Serie B. Faenza espugna Fabriano e resta imbattuta - X Vai su X