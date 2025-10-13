Milano, 13 ott. (askanews) - Fino al 30 ottobre il Teatro Out Off di Milano ospita per il secondo anno il Festival Fabre. Con il titolo "Jan Fabre e Mino Bertoldo: 40 anni di poesia della resistenza", l'evento celebra i 40 anni di collaborazione tra l'artista belga e il direttore del teatro milanese, fatta di amicizia e sodalizio artistico. Tra gli spettacoli proposti nel festival anche la prima mondiale di "La poésie de la résistance", untesto scritto da Fabre nel 2024 e interpretato da Annabelle Chambon e Cédric Charron. Con la regia di Fabre e la drammaturgia di Miet Martens, lo spettacolo ha celebrato la forza dell'arte, della poesia e della resistenza contro l'oppressione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fabre Festival, prima mondiale per "La poésie de la résistance"