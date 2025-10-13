I fan dovranno attendere ancora qualche settimana prima di vedere in streaming l'adrenalinico progetto diretto da Joseph Kosinski. Apple Original Films ha annunciato la data di uscita in streaming di F1: Il film, il progetto interpretato da Brad Pitt che è stato diretto da Joseph Kosinski. L'appuntamento è previsto per il 12 dicembre su Apple TV+, permettendo così agli utenti della piattaforma di vedere il lungometraggio a tema sportivo con il maggior incasso di tutti i tempi. Il successo di F1 Il film aveva debuttato nei cinema il 27 giugno e ha debuttato al primo posto nelle classifiche dei migliori incassi a livello mondiale, superando poi quota 629 milioni di dollari ai box office. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - F1: svelata la data di uscita su Apple TV+ del film con Brad Pitt