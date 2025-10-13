F1 – Il film | dal 12 dicembre sarà disponibile in streaming!

Apple Original Films ha annunciato oggi che F1 – Il film ( qui la recensione ), il film a tema sportivo con il maggior incasso di tutti i tempi, interpretato da Brad Pitt e diretto da Joseph Kosinski, farà il suo debutto in streaming su Apple TV il 12 dicembre. Dalla sua uscita nelle sale lo scorso 27 giugno, F1 – Il film ha battuto ogni record, debuttando al primo posto e superando i 629 milioni di dollari di incasso nei botteghini di tutto il mondo. Oltre ad essere il film sportivo con il maggior incasso nella storia, è stato anche la più grande apertura per un film live action originale negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni, nonché il titolo di maggior successo nella carriera di Brad Pitt. 🔗 Leggi su Cinefilos.it