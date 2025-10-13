F1 il buco nero di Kimi Antonelli Solo 3 punti nei GP europei! Ora all’orizzonte America e Asia…

Il Mondiale di F1 ha mandato in archivio 18 dei suoi 24 appuntamenti. Siamo, dunque, prossimi all’ingresso nell’ultimo quarto della stagione 2025, che si disputerà interamente al di fuori dall’Europa. Le prossime quattro gare sono programmate tra Nord e Sud America (Texas, Messico, Brasile, Las Vegas), mentre il ‘Gran Finale’ si terrà in Medio Oriente (Qatar, Emirati Arabi). Chissà che questo non possa essere un bene per Kimi Antonelli, sinora espressosi molto meglio lontano dal Vecchio Continente. Il curioso dato è stato notato dai colleghi britannici di autosport.com ed essendo davvero singolare, merita di essere riportato, analizzato e approfondito. 🔗 Leggi su Oasport.it

