Siamo pronti per vivere un fine settimana di capitale importanza per l’intera stagione della Formula Uno. Stiamo parlando, ovviamente, del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025. Si gareggerà come al solito sullo splendido tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, e siamo ai nastri di partenza di una tre-giorni dal peso specifico indicibile, anche perchè, giova ricordarlo, vedremo anche la penultima Sprint Race del campionato. In poche parole, weekend rapidissimo con poche chance di modificare la vettura e punti pesanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP USA 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8