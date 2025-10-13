Extraordinari ecco tutti i premiati dell' edizione 2025

Perugiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manifestazione che rende omaggio a chi, nella vita di tutti i giorni, si distingue all'interno della comunità per impegno e valori. Questo è “Extraordinari”, iniziativa giunta alla sua terza edizione promossa da Oleificio Ranieri per dar voce a coloro che, con semplicità e determinazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: extraordinari - tutti

Premio Nonino 2025: da Michael Kruger a Germane Acogny, i premiati della 50ª edizione - Perché la cinquantesima edizione del premio Nonino, ideato e istituito dalla famiglia più nota della ... Scrive gazzetta.it

Almodovar, Maura Delpero, Vincent Lindon e Nicole Kidman: tutti i premiati dell'81 edizione della Mostra del Cinema di Venezia - (LaPresse) Sono stati premiati i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia, giunta quest'anno alla sua 81a edizione. Da video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Extraordinari Tutti Premiati Edizione