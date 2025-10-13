Expo Osaka 2025 per il Padiglione Italia annunciati durante l' esposizione contratti e investimenti per 1,8 miliardi di euro

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i sei mesi di Expo Osaka 2025 il Padiglione Italia ha ospitato 791 eventi e favorito nuovi accordi industriali e culturali tra Italia e Giappone, rafforzando la cooperazione bilaterale. Si è chiusa con un risultato di rilievo la partecipazione italiana a Expo Osaka 2025, dove il Padig. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

expo osaka 2025 per il padiglione italia annunciati durante l esposizione contratti e investimenti per 18 miliardi di euro

© Ilgiornaleditalia.it - Expo Osaka 2025, per il Padiglione Italia annunciati durante l'esposizione contratti e investimenti per 1,8 miliardi di euro

In questa notizia si parla di: expo - osaka

Expo Osaka 2025 ed il Padiglione Italia: il Made in Italy Protagonista nel Mondo ??.

Expo Osaka, al via l'Italian Week nel Padiglione Italia

Expo Osaka, il padiglione Italia è il più visitato. Musumeci: “Motivo di orgoglio. Qui fantasia, creatività e tenacia trovano una sintesi autentica”

expo osaka 2025 padiglioneSi chiude Expo al Padiglione Italia, testimone a Milano-Cortina - Cala il sipario sul Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, che nell'ultima giornata dell'esposizione universale ha celebrato il proprio congedo con un evento carico di emozioni, simboli e orgoglio nazi ... Da ansa.it

expo osaka 2025 padiglioneExpo Osaka, il Padiglione Italia chiude con un bilancio record - Avamposto strategico per la diplomazia economica e della crescita, il padiglione ha organizzato 791 eventi complessivi. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Expo Osaka 2025 Padiglione