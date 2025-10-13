Exit poll ToscanaGiani in testa | 52-56%
15.13 In base agli exit poll, il presidente uscente Eugenio Giani è in testa nel voto regionale in Toscana. Giani, sostenuto dal campo largo centrosinistra-M5s, è dato al 52-56%. Il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, è al 39-43%. Antonella Bundu, dell'estrema sinistra, registra il 4-6% delle preferenze. Dati del Consorzio Opinio Italia per Rai. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
