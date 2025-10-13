Exit poll ToscanaGiani in testa | 52-56%

Servizitelevideo.rai.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.13 In base agli exit poll, il presidente uscente Eugenio Giani è in testa nel voto regionale in Toscana. Giani, sostenuto dal campo largo centrosinistra-M5s, è dato al 52-56%. Il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, è al 39-43%. Antonella Bundu, dell'estrema sinistra, registra il 4-6% delle preferenze. Dati del Consorzio Opinio Italia per Rai. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: exit - poll

Elezioni regionali 2025, Toscana al voto | Exit poll, proiezioni e risultati definitivi: lo spoglio in diretta

Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle elezioni regionali di Marche e Valle D'Aosta del 28 e 29 settembre 2025 e dove vederli

Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio - LA DIRETTA

exit poll toscanagiani testaExit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani sopra al 50% - Sondaggi telefonici e intenzioni di voto (non costituiscono risultato ufficiale). Lo riporta lanazione.it

Sondaggi exit poll Elezioni Regionali Toscana 2025/ Primi risultati: Giani campo largo vs Tomasi-Centrodestra - Risultati con gli exit poll delle Elezioni Regionali Toscana 2025: la vittoria per Giani o Tomasi, le previsioni e i sondaggi pre- ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Exit Poll Toscanagiani Testa