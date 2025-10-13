Firenze, 13 ottobre 2025 – Gli instant poll diffusi alla chiusura delle urne per le elezioni regionali in Toscana delineano un quadro che vede Eugenio Giani, governatore uscente e candidato del centrosinistra, in vantaggio con una forbice compresa tra il 53% e il 57% dei consensi. A seguire Francesco Tomasi, espressione del centrodestra, che si attesterebbe tra il 38,5% e il 42,5%. Più distanziata Antonella Bundu, candidata per la lista Toscana Rossa, stimata tra il 3,5% e il 5,5%. Pressphoto Firenze Elezioni regionali i candidati al voto Antonella Bundo. Alessandro Tomasi Eugenio Giani Seggi generici Matteo Renzi Foto gianluca Moggi NewPressPhoto Instant poll, exit poll e proiezioni: differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Exit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani sopra al 50%