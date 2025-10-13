Ex Ilva i sindacati preparano il corteo verso Palazzo di Città Dialogo commissari-Bedrock per migliorare l' offerta
I sindacati Fim, Fiom e Uilm preparano lo sciopero nell?ex Ilva che giovedì coinvolgerà tutto il gruppo, e quindi i diversi stabilimenti, per l?intera giornata. A Taranto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Ex Ilva: inizio assemblee sindacati, 'tutelare salute e lavoro'
Ex Ilva, Urso: presentato piano decarbonizzazione, sindacati concordi
Sindacati convocati a Palazzo Chigi venerdì sull'ex Ilva
Confronti nell'ex Ilva, i lavoratori preparano la protesta - Si potrebbe tenere nella settimana che va dal 13 al 19 ottobre lo sciopero nazionale annunciato dai sindacati Fim, Fiom e Uilm per contestare le mancate risposte del Governo in ... Lo riporta quotidianodipuglia.it