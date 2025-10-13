Ex Conbipel i sindacati sollecitano le istituzioni | Servono risposte per i nove lavoratori

“È un vero e proprio stillicidio quello che si sta consumando ai danni e sulla pelle dei nove dipendenti della ex Conbipel di Messina che, oltre a perdere il posto di lavoro, sono stati beffati dalle aziende e, addirittura, rischiano di perdere anche l’ammortizzatore sociale". Presa di posizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: conbipel - sindacati

AtripaldaNews.it. . Vertenza ex nove dipendenti Conbipel: nella conferenza stampa alla Cgil di Avellino prendono la parola anche le lavoratrici iscritte al sindacato. Parte II Vai su Facebook

Ex Conbipel, la rabbia delle lavoratrici: “Negate le garanzie minime, non c’era la volontà di coinvolgerci nel nuovo progetto” - “Volevamo e vogliamo lavorare: non è assolutamente vero che abbiamo dettato condizioni o avanzato richieste particolari. Secondo corriereirpinia.it

Ex Conbipel, Rifondazione attacca i nuovi imprenditori e il sindaco di Atripalda: “Lavoratrici abbandonate” - “La vicenda delle ex lavoratrici Conbipel si conferma l’ennesimo caso di mancanza di rispetto verso chi ha perso il lavoro per le decisioni unilaterali di un gruppo imprenditoriale. Lo riporta corriereirpinia.it