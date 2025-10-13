Ex Conbipel i sindacati sollecitano le istituzioni | Servono risposte per i nove lavoratori

“È un vero e proprio stillicidio quello che si sta consumando ai danni e sulla pelle dei nove dipendenti della ex Conbipel di Messina che, oltre a perdere il posto di lavoro, sono stati beffati dalle aziende e, addirittura, rischiano di perdere anche l’ammortizzatore sociale". Presa di posizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

