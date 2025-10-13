Evade dai domiciliari lo trovano al bar con la madre | arrestato

I carabinieri della Stazione di Fiume Veneto hanno arrestato in flagranza di reato  un 25enne per evasione dagli arresti domiciliari.I militari, nella mattinata del 10 ottobre scorso, hanno effettuato un controllo del soggetto, il quale era ristretto agli arresti domiciliari dal 18 luglio nella. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

evade domiciliari trovano barFiume Veneto, evade dagli arresti domiciliari per un caffè con la mamma, arrestato - Nei guai un giovane di 25 anni che si trovava ristretto nella propria abitazione per i reati di lesioni personali e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ... rainews.it scrive

