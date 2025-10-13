Evade dai domiciliari lo trovano al bar con la madre | arrestato

I carabinieri della Stazione di Fiume Veneto hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne per evasione dagli arresti domiciliari.I militari, nella mattinata del 10 ottobre scorso, hanno effettuato un controllo del soggetto, il quale era ristretto agli arresti domiciliari dal 18 luglio nella. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

