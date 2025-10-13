Rafforzare i legami con università e industrie del settore spaziale in tutta Europa con l’auspicio di divenire una pietra angolare nella strategia europea per coltivare e trattenere i talenti europei. Sono questi alcuni degli obiettivi della European Rocketry Challenge (EuRoC), la più grande competizione europea di lanci di razzi costruiti da giovani universitari, che ha preso il via lo scorso 9 ottobre a Constância, in Portogallo. Organizzata dall’ Agenzia Spaziale Portoghese, la sesta edizione della sfida riunisce studenti e team di rocketry da tutto il continente, che si confronteranno fino al 15 ottobre per testare le proprie soluzioni di ingegneria e innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - EuRoC 2025, la gara europea dei razzi universitari prende il via in Portogallo. Cosa c’è da sapere