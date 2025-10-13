EuRoC 2025 la gara europea dei razzi universitari prende il via in Portogallo Cosa c’è da sapere

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafforzare i legami con università e industrie del settore spaziale in tutta Europa con l’auspicio di divenire una pietra angolare nella strategia europea per coltivare e trattenere i talenti europei. Sono questi alcuni degli obiettivi della  European Rocketry Challenge (EuRoC), la più grande competizione europea di lanci di razzi costruiti da giovani universitari, che ha preso il via lo scorso 9 ottobre a Constância, in Portogallo. Organizzata dall’ Agenzia Spaziale Portoghese, la sesta edizione della sfida riunisce studenti e team di rocketry da tutto il continente, che si confronteranno fino al 15 ottobre per testare le proprie soluzioni di ingegneria e innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

euroc 2025 la gara europea dei razzi universitari prende il via in portogallo cosa c8217232 da sapere

© Quotidiano.net - EuRoC 2025, la gara europea dei razzi universitari prende il via in Portogallo. Cosa c’è da sapere

In questa notizia si parla di: euroc - gara

euroc 2025 gara europeaMensa scolastica, gara europea per affidare l’appalto da 4,7 mln di euro - Entro il 10 novembre dovranno pervenire le offerte: si aggiudicherà il bando quella economicamente più vantaggiosa. primonumero.it scrive

euroc 2025 gara europeaBando mense scolastiche: per 5 anni costo complessivo di 4.774.404 euro - CAMPOBASSO – Il Comune di Campobasso ha pubblicato, in data 6 ottobre 2025, la gara europea a procedura aperta per l’affidamento della ristorazione scolastica a basso impatto ambientale, per un valore ... Come scrive molisenetwork.net

Cerca Video su questo argomento: Euroc 2025 Gara Europea