EuRegionsWeek | la Regione racconta a Bruxelles il diritto di restare tra progetti e sapori dell' Isola

Cataniatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessioni informative sui progetti realizzati con il sostegno dei fondi Ue, un seminario sull’impatto della politica di coesione in ambito locale, buone pratiche e storie di successo raccontate attraverso materiali multimediali e voci dei protagonisti. E inoltre, un "tasting" dedicato ai sapori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

