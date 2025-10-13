EuRegionsWeek | la Regione racconta a Bruxelles il diritto di restare tra progetti e sapori dell' Isola
Sessioni informative sui progetti realizzati con il sostegno dei fondi Ue, un seminario sull’impatto della politica di coesione in ambito locale, buone pratiche e storie di successo raccontate attraverso materiali multimediali e voci dei protagonisti. E inoltre, un "tasting" dedicato ai sapori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: euregionsweek - regione
Il 14 ottobre, nell'ambito della #EURegionsWeek, l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Siciliana a #Bruxelles ospiterà #STAYinSicily - Sustainable Territories Activating Your potentials. Un evento che racconta una #Sicilia connessa, innovativa e inc - facebook.com Vai su Facebook
