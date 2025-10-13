Eugenio Giani presidente bis | Sono emozionato Grazie Toscana Ha vinto una regione illuminata e riformista
Eugenio Giani è il nuovo presidente della Regione Toscana. Una vittoria molto ampia secondo le proiezioni, a scrutinio ancora in corso, per il presidente della Regione Toscana uscente, Pd, campo largo centrosinistra, ben oltre il 50%. Un Giani bis davanti ad Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, FdI, centrodestra. E con Antonella Bundu, Toscana Rossa, con una sola lista al via, che sta lottando voto su voto per superare la soglia di sbarramento 5%. E per Giani le congratulazioni della premier Giorgia Meloni, venerdì scorso a Firenze a chiudere la campagna elettorale di Alessandro Tomasi con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
