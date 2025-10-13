Eugenio Giani è stato rieletto presidente della Regione Toscana. Il candidato di centrosinistra, secondo tutte le proiezioni (quindi dati non ancora ufficiali) è sopra il cinquanta per cento delle preferenze. Non ha influito la scarsa affluenza: 47,73 per cento è record negativo alle urne per le Regionali, in calo di circa il quindici per cento rispetto all’ultima volta. O forse ha influito, ma non abbastanza da cambiare il risultato di un’elezione che non è mai stata davvero in bilico. Molto presto nel pomeriggio la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, è arrivata a Firenze nella sede del comitato elettorale di Eugenio Giani, dove ha seguito con il presidente e il segretario toscano del Pd Emiliano Fossi i dati ufficiali sul voto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Eugenio Giani ha vinto le elezioni in Toscana