Eugenio Giani csx riconfermato presidente della regione Toscana battuto con il 54,6% il candidato di cdx Tomasi 40,6%

Netta vittoria di Giani, il centrosinistra riconferma la sua regione Il governatore uscente Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della regione Toscana. Il 66enne si è aggiudicato il secondo mandato con la vittoria sullo sfidante di centrodestra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomas.

Al via la Festa de l’Unità de La Querce, Eugenio Giani presente all’inaugurazione

Eugenio Giani: "Le eccellenze toscane: identità, innovazione e cura del paesaggio"

Villa Vittoria Cultura: "Pietro Leopoldo" di Eugenio Giani

REGIONALI | In Toscana Eugenio Giani al 52-56%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 39-43%. E' quanto emerge dagli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai. #ANSA

EUGENIO GIANI ALLE URNE A SESTO FIORENTINO Il governatore uscente della Toscana Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione col sostegno di Pd, Avs, M5s e Casa Riformista - lista con all'interno Iv, Psi, Partito Repubblicano, +Euro

Chi è Eugenio Giani, rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025 - Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato

Eugenio Giani senza rivali per la riconferma. Tomasi giù, la sorpresa è Bundu - Prime indicazioni (molto parziali) dallo scrutinio per i voti di lista: Forza Italia davanti alla Lega, Casa Riformista supera Avs e Movimento Cinque Stelle