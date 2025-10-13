Eugenio Giani csx riconfermato presidente della regione Toscana battuto con il 54,6% il candidato di cdx Tomasi 40,6%

Netta vittoria di Giani, il centrosinistra riconferma la sua regione Il governatore uscente Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della regione Toscana. Il 66enne si è aggiudicato il secondo mandato con la vittoria sullo sfidante di centrodestra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

